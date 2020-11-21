Tapuda dublörlü dolandırıcılık!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan suç örgütüne yönelik Bursa merkezli soruşturma başlattı.
Uzun soluklu çalışmalar neticesinde, örgüt elebaşının talimatları doğrultusunda zanlıların,
tapu müdürlüklerinde kendileri ile bağlantılı memurlar aracılığıyla değeri yüksek gayrimenkul sahipleri hakkında bilgi edindikleri ve bu kişileri hedef olarak seçtikleri saptandı. DUBLÖRLE DEVİR İŞLEMİ YAPIYORLARDI
Şüphelilerin, cebir, şantaj ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri ile kimlik bilgilerini ele geçirdikleri değerli gayrimenkul sahiplerine sima olarak benzer kişileri buldukları ve bunları dublör olarak kullanıp söz konusu arazilerin noter ve tapu devir işlemlerini yaptıkları belirlendi.
10 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Bursa merkezli Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçeleri ile Edirne'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Aralarında tapu müdürlüğünde görevli memurun da bulunduğu 10 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasında kendisini sözde DEAŞ terör örgütü Türkiye emiri olarak ilan eden Mahmut Özden’in kendi mahallesinde terör örgütü adına kanton ilan ettiğini ve etrafında topladığı örgüt üyeleri ile terör örgütünden aldığı emirle Suriye’de bölücü terör örgütü YPGPKK’nın elinde bulunan DEAŞ’lıları kurtarmak için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.
Ayrıca zanlıların, örgüt üyelerini kurtarmak için mahallede haraç topladığı da tespit edildi.
Bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takip başlatıldı. Yapılan takip sırasında Özden’in aynı zamanda kendisini kadı ilan edip mahallede terör örgütü üyeleri arasındaki ihtilaflar için de sözde mahkeme kurduğu belirlendi.
Örgün üyelerinin, mahallede DEAŞ’ın kurallarına uymayan vatandaşları önce uyarıp daha sonra da cezalandırdıkları, bir vatandaşın da kulağını kestikleri belirlendi. Vatandaşları korkutmak için terör örgütü Hizbullah ile özdeşleşen domuz bağı yaparak öldüreceklerini söyleyip mahalleye korku saldıkları tespit edilen zanlıların 21 ayrı olay karıştığı, bu olaylarda bir çok vatandaşı yaralayıp ölümle tehdit ettikleri ve haraç aldıkları belirlendi.
Polis yaptığı çalışmada zanlıların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ile hakim ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit etti.
Bu sırada terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul’da LGBT derneğine, gayri Müslim ibadethanelerine bombalı eylem ve önemli siyasi kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul’da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos’ta tutuklanan Hüseyin Sağır’a eylem talimatı verdiği değerlendiren DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden (47) 20 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde Adana polisi tarafından gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos’ta sevk edildiği adliyede tutuklandı. Daha sonra Özden’in oğlunun ve fedaisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanıp tutuklandı. Özden’in evinden de bilgisayar ele geçirildi.
Adana polisi bu olaydan sonra da zanlıları takibe devam etti. Yapılan takip sonucunda örgüt üyelerinden Salih K. isimli şahsın açtığı ve örgüt üyelerinin toplantı yeri olarak kullandığı kitap evinde bomba olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bu bilgi üzerine polis örgüt üyelerinin eylem yapma ihtimalinin arttığını, ayrıca ele geçirilen bilgisayarda da örgüt üyelerinin DEAŞ’ın önemli isimleri ile mail yoluyla irtibata geçerek Adana’da İncirlik Üssü’ne eylem planında olduklarını belirledi. Bunun üzerine 8 Kasım sabahı Adana ve Muğla’da yapılan eş zamanlı operasyonda Salih K.’nin de aralarında olduğu 1’i kadın 22 zanlı yakalandı. Salih K.’nin kitabevinde yapılan aramada ise 500 gram bomba ele geçirildi. Bombayı terör ekibinin bomba köpeği buldu. Yapılan incelemede bombanın TNT RDX karışım olduğu belirlendi. Bombanın çıktığı kitap evi kapatıldı.
Polisin baskınında ayrıca zanlı Ahmet Can S.’nin evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Ayrıca zanlının Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden yakalandıktan sonra örgütün en önde gelen ismi pozisyonuna geldiği ve örgütten kopuşların önüne geçtiği eylemleri yapmak için direktif verdiği belirlendi.
Aramalarda örgüt üyelerinin evlerinden susturucu takılmış tabanca fotoğrafı ve otomatik tabanca fotoğrafları da çıktı. Ancak tabancalar ele geçirilemedi. Örgütün bu susturuculu tabanca ile önemli suikastlar yapmaya hazırlandığı değerlendiriliyor. Ayrıca zanlıların bir çoğunun yasa dışı yollarla Suriye’ye geçip burada DEAŞ terör örgütü adına savaştıktan sonra aynı yöntemlerle yollarla Adana’ya geldikleri belirlendi.
Zanlılardan 20’si tutuklanırken kadın zanlı ev hapsi tedbiriyle bir zanlı ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca bu operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda tutuklanan Mahmut Özden ile birlikte 5 şahsında bu operasyon kapsamında zanlı olduğu ve tutuklama kararı çıktığı öğrenildi.
DEAŞ’ın sözde Türkiye emirine operasyon: İncirlik Üssü'ne saldırı planı yapmışlar
Adana'da DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden grubuna yönelik yapılan operasyonda 20 zanlı yakalanarak tutuklanırken, operasyonda ele geçirilen bir bilgisayarda örgüt üyelerinin DEAŞ'ın önemli isimleri ile mail yoluyla irtibata geçerek Adana'da İncirlik Üssü'ne eylem planında olduklarını belirlendi.
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Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Gittikleri köyden evlerine dönen yaşlı çift, araçlarını evin önüne park edip getirdikleri elmaları eve çıkarırken araçta bulunan çantalarının o esnada çalındığını fark etti.
Bir anlık boşluktan faydalanan kimliği meçhul hırsızlar, içerisinde 160 bin lira değerinde ziynet eşyası, 13 bin lira nakit para ve telefon olan çantayı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden çift durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri detaylı araştırma başlattı.
Olay yeri ve çevresinde kamera bulamayan polis ekipleri, geçmiş tarihte benzer yöntemle hırsızlık yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Onlarca şüphelinin izini süren ekipler, araştırma yaptığı şüphelilerden hareketle Burak G. (24) ve Gökhan Ş. (27) üzerine ağırlık verdi.
Ekipler, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesinde belirledikleri iki şahsı takip ederek durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.
Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çanta, 11 bin 600 lira para, 160 bin liralık ziynet eşyasının tamamı, telefon ve paranın bir miktarını harcayarak satın aldıkları bir torba dolu eroin maddesi ele geçirildi.
Yakalanan Burak G. ve Gökhan Ş. hırsızlık olayını işlediklerini itiraf etti. Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadeleri sonrası nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı: Eski suçları ele verdi
Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin 173 bin lira değerinde altın ve parasının çalan iki kişi düzenlenen operasyonla altın ve paralarla yakalandı.