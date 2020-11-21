Tapuda dublörlü dolandırıcılık!

Bu bilgi üzerine polis örgüt üyelerinin eylem yapma ihtimalinin arttığını, ayrıca ele geçirilen bilgisayarda da örgüt üyelerinin DEAŞ’ın önemli isimleri ile mail yoluyla irtibata geçerek Adana’da İncirlik Üssü’ne eylem planında olduklarını belirledi. Bunun üzerine 8 Kasım sabahı Adana ve Muğla’da yapılan eş zamanlı operasyonda Salih K.’nin de aralarında olduğu 1’i kadın 22 zanlı yakalandı. Salih K.’nin kitabevinde yapılan aramada ise 500 gram bomba ele geçirildi. Bombayı terör ekibinin bomba köpeği buldu. Yapılan incelemede bombanın TNT RDX karışım olduğu belirlendi. Bombanın çıktığı kitap evi kapatıldı.