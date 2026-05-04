Burger King'deki insanlık ayıbına inceleme: Bakanlık harekete geçti, 'Kabul edilemez'

23:474/05/2026, Pazartesi
Ticaret Bakanlığı, Burger King'teki ayrımcılık skandalına inceleme başlattı.
İstanbul Tarabya’da bulunan Burger King'de bir anne ve kızı sırf ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle restorana kabul edilmemişti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir vatandaşın ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Burger King Tarabya şubesinde bir anne ve kızı, sırf ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle restorana kabul edilmedi. Yaşanan bu insanlık dışı olay, toplum vicdanında derin bir yara açarken, Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

"Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen "müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma" konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz.

Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz.

Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir.
Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır."

