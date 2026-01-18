Üsküdar’da McDonald’s protestosu: 103 gündür geçit vermiyorlar

Üsküdar Çengelköy Bahçelievler Mahallesi sakinleri, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için mahallelerinde açılması planlanan McDonald’s şubesine karşı 103 gündür eylem yapıyor. Her yatsı namazı sonrası Ömer Öztürk Camii önünde toplanan mahalle halkı, “Boykot bir yaşam biçimi” diyerek geri adım atmayacaklarını vurguluyor.
Mahalle sakinleri, Ömer Öztürk Camii’nde kılınan her yatsı namazının ardından tekbirlerle camiden çıkarak eylem alanına geçiyor. Yağmura ve kara rağmen sürdürülen protestolar, mahalle halkı tarafından adeta bir “direniş hattı” olarak tanımlanıyor.
İkiz kardeşlerden boykot nöbetine destek
Yeni Şafak’a konuşan Bahçelievler Mahallesi sakinlerinden Muammer Yahya Fidan, boykot nöbetine ilk günden beri katıldıklarını belirterek, “McDonald’s İsrail’e yardım ederken biz de boş durmamak için buraya geliyoruz. 100 günü geçtik, yola devam. McDonald’s burada açılmayacak” dedi.
"Boykot bir tyaşam biçimi olmalı"
Eylemlerin organizatörlerinden biri olan Ömer Erdoğdu, protestonun yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda bir ibadet anlayışıyla sürdürüldüğünü belirterek, “102 gün önce iki tabureyle başladık. ‘Duruyorsunuz da ne oluyor?’ diyenlere cevabımız net: 102 gündür burası açılamadı. Bunu ibadet gibi yapıyoruz” dedi.
Mahallenin “temiz” kalmasına özellikle dikkat ettiklerini ifade eden sakinler, Bahçelievler Mahallesi’nde siyonizmi çağrıştıran hiçbir markanın bulunmadığını, hatta mahallede bir tekel büfesi dahi olmadığını vurguluyor.
Eylemlere katılan Şeyma Hacımustafaoğlu ise protestoların herhangi bir siyasi kimlik taşımadığını belirterek, “Burada sağcı-solcu ayrımı yok. Herkes mahalle halkı olarak toplandı. Bebeklerin ölümüne katkı sağlayacak bu markayı mahallemizde istemiyoruz” dedi.
Mahalle sakinleri, McDonald’s şubesinin açılmasına izin vermeyeceklerini ve boykot nöbetini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ediyor.