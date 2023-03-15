Tarihi camiler için onarım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, tarihi yapıların onarımları da titizlikle takip ediliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdikleri mart ayı meclis toplantılarında afet bölgesinde bulunan iki tarihi caminin yapımını üstlendiler. Kayseri, depremin merkez üssündeki Boğazkesen Camii’nin restorasyonunu üstlenirken, Konya da Hatay’da bulunan Habib-i Neccar Camii’ni yapma kararı aldı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Kayseri’de Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıda; deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta kültür varlığı olarak tescilli Boğazkesen Camii’nin restorasyonuna ve çevre düzenlemesine yönelik projeler ve o doğrultudaki gerekli uygulamaların yapılması için yetki verilmesi talebi, oy birliği ile kabul edildi. Verilen yetki ile Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalama yetkisine sahip oldu. Alınan karara memnuniyetini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Elimizden gelen tüm gayretle depremzede kardeşlerimizin yanında olup, tarihe de sahip çıkacağız” dedi.

YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı. Birçok maddenin bulunduğu gündemle toplanan mecliste, Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Camii’de gündemin en önemli konusuydu. Yapılan istişareler sonunda meclis üyelerinin oy birliği ile Habib-i Neccar Camii’nin yapım ve restorasyon çalışmalarının Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilmesine karar verildi. Karar sonrası duygularını dile getiren Baykan İbrahim Uğur Altay, “Habib-i Neccar Camii’nin ayağa kaldırarak inşallah ilelebet bir Konya eseri olarak insanlığa, Müslümanlara hizmet etmesi için çaba sarf edeceğimizi buradan tüm Konya halkına ilan etmiş olalım” diye konuştu.

Habib-i Neccar Camii.

BÖLGEDEKİ HİZMETLERİ TAÇLANDIRACAK

Başkan Büyükkılıç, meclis toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, deprem bölgesi Kahramanmaraş’taki hizmetleri taçlandırmak adına Boğazkesen Camii’nin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştireceklerini dile getirerek, “Oradaki hizmetlerimizi taçlandırmak adına, yıkılmış olan tarihi camimizin restorasyon çalışmasını da sizlerin oylarıyla üstleneceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile protokol imzalıyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.

Boğazkesen Camii.

ECDADIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Depremle birlikte yerle bir olan Habib-i Neccar Camii’nin Müslümanlar ve ülke açısından büyük bir manevi öneme sahip olduğunu anlatan Başkan Altay, “Hatay-Konya kardeşliğini taçlandırmak adına Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Habib-i Neccar Cami’sini yapma konusunda bir uzlaşıya vardık. Kültürel mirasımız Habib-i Neccar Camii’ni Konya olarak restore etmek istiyoruz. Hayırlı haberi tüm dünyaya vermek için heyecan duyuyorum. Ecdadın emanetine hep birlikte sahip çıkacağız inşallah. Allah’ın izniyle bu da Konya’ya nasip olacak. Meclisimizden yetki alıp gerekli protokolleri yaparak bir an önce rölevesine başlamayı istiyoruz” açıklamasını yaptı.











