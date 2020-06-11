Tarihi hastane hasta almaya başladı: Günlük yüz hastaya bakılacak

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hizmet vermesi planlanan İstanbul’un en eski hastanelerinden birisi olan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi (Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi)’nin restorasyon çalışmaları 35 günün ardından tamamlanmıştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen hastaneye Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ismi verilmişti.

NEGATİF BASINÇ ODALARI DA VAR

Hastaneye gelen hastalara acil durumlarda müdahale edilmenin yanı sıra uzman hekimlerce poliklinik hizmeti de sunuluyor. Hastanenin üst katında bulunan yoğun bakım ünitelerinde özellikle sars, ebola gibi hastalıklar için oluşturulan negatif basınçlı odalar yer alıyor. Ayrıca günde yaklaşık 100 civarında hastaya hizmet vermeyi planlayan hastane, poliklinikler içinde yaklaşık 400-500 kişi civarında hasta potansiyeli barındırıyor. Öte yandan tomografi odasının yer aldığı hastanede yerli ve milli dijital röntgen cihazı bulunuyor. Açılışının ardından ilk hastalarını kabul etmeye başlayan hastaneye son 24 saatte 15 hasta muayene olmak amacıyla geldi.

GÜNLÜK 100 HASTA

Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi

Hastanenin hizmet vermeye başladığını ve günlük yaklaşık 100 civarında hasta beklediklerini ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 5. Bölge Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile rekor denilebilecek sürede 35 günde hastanemiz hazır hale getirildi. Türkiye’nin geldiği sağlık sistemi dünya düzeyinin geldiği sağlık sisteminin çok üzerinde o şartları da taşıyan tarihi dokuyu bozmayan bir hastane oldu. Son 24 saatte acil servise 15 hastamız muayene olmaya geldi. Bu bile yeni başlayan bir hastane için gerçekten iyi bir rakam.”