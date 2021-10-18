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BATMAN

Tarihi ilçe Hasankeyf dünyaya tanıtılacak

Batman Hasankeyf’te yapılan turizm platformu toplantısında ilçenin tanıtımı ve turizm yol haritası masaya yatırıldı. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, “Bir dünya mirası Hasankeyf’i dünyaya tanıtmak için çalışacağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tarihi ilçe Hasankeyf dünyaya tanıtılacak​
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Hasankeyf’in büyüyüp, güzelleştiğini söyledi.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde turizm platformu toplantısı yapıldı. Hasankeyf Uygulama Otel’de yapılan toplantıda ilçenin tanıtımı ve turizm odağı haline getirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıya Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı katıldı.

Hulusi Şahin
Hulusi Şahin
  • Toplantıda konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Hasankeyf’in büyüyüp, güzelleştiğini söyledi. Vali Şahin, Hasankeyf’in turizm anlamında ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade etti. Hem iç hem dış turizmde ciddi beklentilerinin olduğunu ve her geçen gün gerçekleştiğine değinen Şahin, “Bu tür platformlar turizmin ilgisini doğru yöne yönlendirme ve geçmiş dönemlerde yapılan hataların tekrarlanmaması için çok kıymetli” dedi.

HASANKEYF BİR DÜNYA MİRASI

Sadece Batman Valiliği olarak değil Batman Belediyesi olarak da Hasankeyf’e çok ciddi destekler verdiklerini aktaran Şahin, 28 Ekim Perşembe günü Masterchef Şefi Hasankeyf’te ağırlayacağını dile getirdi. Vali Şahin, “Burada programlarını yapacaklar. Bu da Hasankeyf’in tanıtımı açısından da faydalı olacaktır. Benzeri çalışmalarımız devam edecek. Aslında çok güzel projelerimiz vardı. Baraj gölü üzerinde bir konser planlamıştık, bir su festivalini planlamıştık. Bunlar Pandemiye takıldı. Ama artık önümüz açık. Önümüzdeki ilkbaharda çok güzel bir Hasankeyf su festivali düzenlemeyi düşünüyoruz. Hasankeyf sadece Hasankeyfliler ya da Batmanlılar için önemli değil. Bir dünya mirası Hasankeyf’i dünyaya tanıtmak için çalışacağız” diye konuştu.

ÖZEL SEKTÖRE YATIRIM DAVETİ

Valilik olarak hazırladıkları projelerin finansmanı ile ilgili çalışma içinde olduklarına dikkat çeken Vali Şahin şöyle devam etti;

  • “Bu projeler Hasankeyf turizmine önemli katkılar sağlayacak. Uygulama otelimiz ve yüksekokulumuz, Cumhurbaşkanı’mızın talimatı doğrultusunda yapıldı. Şu an otelde bulunan 49 yatak sayısı tüm Hasankeyf’in de yatak kapasitesi. Onun üzerine özel sektörümüz tek bir oda bile eklemiş değil. Buradan da çağrıda bulunuyorum. Buranın mimari dokusuna uygun oteller yapsınlar. Çünkü tesisiniz yoksa turizminiz de yok demektir. Bu yüzden bizim uygulama oteli bir örnektir ve başlangıçtır. Özel sektörün de hızlı bir şekilde tesisleşmeye gitmesi gerekiyor ki Hasankeyf’e gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilelim.”
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