​Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba açıklama yapıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

#CANLI Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/LJkPr54ExH — Yeni Şafak (@yenisafak) March 10, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu toplantı hem kolaydı hem zordu. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım. Amacım en azından diplomatik bir çözüm bulmaktı. En trajik durum şu an Mariupol'de yaşanıyor. Kent bombardıman altında havadan bombardıman altında. Ve ben de insani bir amaçla buraya geldim. Amacım insani bir koridorun oluşmasını sağlamak Mariupol'den sivillerin çıkışını sağlamak için.

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Ne yazık ki Bakan Lavro bu konuda kararlılık sergilemedi ancak ilgili yetkililerle yazışacağını belirtti. Biz aynı zamanda 24 saatlik ateşkes kısmını da ele aldık. Herhangi bir ilerleme kaydetmedik bu konuda. Öyle gözüküyor ki farklı karar alıcıların devreye girmesi gerekecek. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik.

Ben tekrar görüşmeye hazırım böyle bir formatta. Eğer çözüm çıkacaksa inanıyorum dışişleri bakanları görüşürse barışı görüşmeleri gerekiyor. Ben de bu uğurda görüşmeleri sürdürmeye hazırım Ukrayna'daki savaşı bitirmek için.

Ayrıntılar geliyor...