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Tarım Bakanı Yumaklı'dan Albayrak ailesine taziye ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, valideleri Hacı Gülbeyaz Albayrak’ı Hakk’a uğurlayan Albayrak ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi
20:31 - 18/05/2024 ہفتہ
Güncelleme: 20:35 - 18/05/2024 ہفتہ
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Albayrak ailesini ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Albayrak ailesini ziyaret etti.

İstanbul Topkapı'daki Albayrak Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Bakan Yumaklı’yı, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu karşıladı.

Bakan Yumaklı, Albayrak ailesine başsağlığı dileyerek, merhume Hacı Gülbeyaz Albayrak’a Allah’tan rahmet temennisinde bulundu.

Albayrak ailesi de Bakan Yumaklı’ya taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



#İbrahim Yumaklı
#Ahmet Albayrak
#Albayrak Grubu
#Taziye Ziyareti
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