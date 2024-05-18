Tarım Bakanı Yumaklı'dan Albayrak ailesine taziye ziyareti

İstanbul Topkapı'daki Albayrak Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Bakan Yumaklı’yı, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu karşıladı.

Albayrak ailesi de Bakan Yumaklı’ya taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.