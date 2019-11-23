Gündem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli baraj doluluk oranlarını açıkladı
POLİTİKA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli baraj doluluk oranlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli baraj doluluk oranlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baraj doluluk oranlarıyla ilgili açıklama yaparak, "Korkmasınlar 3,5-4 aylık suyumuz var. Hiç yağmur yağmasa bile. Yine de suyumuzu israf etmeyelim" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Bekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baraj doluluk oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Pakdemirli, baraj doluluk oranlarıyla ilgili, "Korkmasınlar 3,5-4 aylık suyumuz var. Hiç yağmur yağmasa bile. Yine de suyumuzu israf etmeyelim. Güzel haber pazartesi ile birlikte yağışlı hava geliyor. Suyumuzu verimli kullanalım" ifadelerini kullandı.

İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı
GÜNDEM
İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı

İstanbul'da iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı
FOTOĞRAF 25
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İstanbul'da doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.
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İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi.
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İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından en fazla etkilenen iki baraj ise Kazandere ve Papuçdere barajları. Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'ün altına inerken, baraj adeta kurudu. Barajda sadece kapakların olduğu bölümde küçük bir su biriktisi var . Baraj kapakları ile tahliye kanalları şu anda su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü metrelerce derinlikte suyun bulunduğu bu alanlarda rahatlıkla yürünebiliyor. Üzerleri midyelerle kaplı kayalar ise su seviyesinden metrelerce yukarıda bulunuyor.
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Benzer bir kaderi yaşayan diğer Kazandere barajında ise durum çok faklı değil. Doluluk oranının yüzde 5'in altına indiği barajda şu anda kullanım dışı. Barajın kapaklarının olduğu bölüm dışında kalan alanlarında su kalmadı. Uzmanlar, kış ayının sert ancak kurak çekeceğini belirterek su tasarrufu uyarısında bulunmuştu.
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İstanbul'da iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı
İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı.
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