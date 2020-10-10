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Gündem Hataydaki orman yangınında korkunç şüphe Bakan Pakdemirliden sabotaj iddialarına cevap
HATAY

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangını hakkındaki sabotaj iddialarına cevap

Hatay'daki orman yangınında korkunç şüphe: Bakan Pakdemirli’den ‘sabotaj’ iddialarına cevap

Hatay'da yerleşim yerlerine kadar ulaşan orman yangınlarındaki terör örgütünün sabotajı iddiaları hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yangınlara ilişkin Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamada bulundu.

DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Bakan Pakdemirli, toplamda 25 yangın çıktığını, bunların 9'unun zirai, 16'sının da orman yangını olduğunu belirterek, "Bu saat itibarıyla Kahramanmaraş Andırın ve Hatay yangını dışında aktif kontrol altına alınmamış yangın bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Hatay saat 10.15 sıralarında başlayan yangının ardından aynı bölge yakınlarında 13.00 sularında ikinci bir yangın çıktığını kaydeden Pakdemirli, Bakanlık bünyesindeki en tecrübeli personelin olay yerinde olduğunu söyledi.

Hatay'da korkutan yangın: Yerleşim yerlerine yaklaştı
GÜNDEM
Hatay'da korkutan yangın: Yerleşim yerlerine yaklaştı

UÇAK 3-4 GÜN ÇALIŞAMAYACAK

  • Yangının 300- 400 hektarlık bir alanda olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Şu anda yaklaşık 70 kilometreye varan süratle esen rüzgar var, en düşük de 45 kilometreyle vadi aralarında esiyor. Kuvvetli bir rüzgarla arkadaşlarımız mücadele etme durumunda kalıyor. Hava araçlarımızda epey bir saat bu durumdan etkilendi. Uçaklarımızdan biri de ufak bir kırım geçirdi diyebiliriz. Su alma kapağı arızalandı. 3- 4 gün o uçağımız çalışamayacak" diye konuştu.

Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 130 arazöz, 10 dozer ve 500 personelle müdahale edildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, 15 ton su atan Kartal helikopterini bölgeye sevk ettiklerini ve günün ilk ışıklarıyla da hava araçlarının tekrar devreye gireceğini dile getirdi.

DHA
Hatay'daki yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

'YANGINDAN 70 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ'

Pakdemirli, yangının meskun mahalli de etkilediğini belirterek, "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek. İnşallah sabahın ilk saatleriyle beraber de çok daha kontrollü bir şeklide yangına müdahaleye devam edeceğiz. Bizde yangını buradan takip etmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İHA
Hatay'daki yangın...

'ORMAN TEŞKİLATIMIZIN BAZI KAYGI VE ŞÜPHELERİ VAR'

Yangında, terör örgütlerinin sabotajı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

  • "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var."

AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

AA
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