Tarım ve Orman Bakanlığı: Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi’ndeki ormanda dün saat 13.30 sıralarında yangını çıktı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangına ekipler müdahalede bulundu. Yangın 23 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
, "Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını yapılan etkin müdahaleler ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor"
denildi.
İlçeye bağlı kırsal Hatıplar ve Sarısığır ile Sarıçam mahalleleri arasında dün saat 13.00 civarında başlayan, havanın kararmasıyla gece görüşlü 4 helikopterle havadan ve 60'a yakın arazözle karadan müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde diğer hava ekiplerinin de devreye alınmasıyla durduruldu.
Yangın tehlikesi geçince mahallelerine dönenler, yanan evleri, traktörleri ve telef olan hayvanları görünce büyük üzüntü yaşadı. Birbirlerine sarılarak teselli bulan kadınlar, gözyaşı döktü.
Mahalle sakinlerinden Şengül Atalan, alevlerin rüzgarın etkisiyle bir anda köye ulaştığını belirterek
"Aniden geldi, tarlada çapa yapan işçiler varmış herhalde. Çay yaparken yakmışlar. Hiçbir şeyim kalmadı, canımı zor kurtardım. Tahliye edildikten sonra mahallenin yandığı haberini aldık. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hayvanlarımızın hepsi yandı. Üzerimdeki kıyafetten başka bir şeyim yok."
diye konuştu.
Hatice Atalan da yangının rüzgarla ilerlediğini anlattı.
Evinin yandığını dile getiren Atalan,
"Maddi kayıplarımız var. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hepsi gitti. 30-40 tavuk, köpek hepsi öldüler. Koyunlar yandı hepsi. Sadece bir canımız kaldı."
dedi.
Kayıplarına ağlayan 70 yaşındaki Zekiye Atalan da jandarmaların kendilerini alevler gelmeden mahalleden tahliye ettiğini hatırlatarak
"Biz alevleri görmedik ama Sarıçam'a inince köye ulaştı. Çok korktum, kendimizi kurtardığımıza şükrediyoruz. Evsizlik kolay değil."
ifadesini kullandı.
Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatılmıştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, alevlerin tehdit ettiği Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, 14 ev ile 3 damın yandığını açıklamıştı.