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Tarımsal ekosistem desteklerle büyüyor

Kayserili çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarımsal faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, tarımsal üretimde makine, tohum, araç-gereç, tesis, sulama, pazarlama ve eğitim gibi destekler ile üretim zincirinin tüm halkalarında çiftçilerin yanında yer aldıklarını ifade etti.

04:00 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında projelerini çeşitlendirerek arttırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında projelerini çeşitlendirerek arttırıyor.

Ülkenin en önemli, büyük ve vazgeçilmez üretim gücü olan çiftçilerin her zaman yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında projelerini çeşitlendirerek arttırıyor. Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi için tüm gayretlerini ve imkânlarını seferber ettiklerini ifade ederek bu kapsamda 2022 yılında tarım ve hayvancılığa 100 milyon TL’lik bütçeden pay ayırarak çiftçilerin hizmetine sunduklarını paylaştı.

4 YILDA 226 MİLYON TL’LİK KATKI

Üretenin hizmetkarı olduklarını ve üretenin baş tacı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği 2019 yılından bu yana kent merkezi ve kırsalda yürüttükleri tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik adımlarının meyvelerin almaya başladıklarını dile getirerek, geçen 4 yıllık süreçte söz konusu alanda toplam 226 milyon 172 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

BU BAŞARI HEPİMİZİN

Başkan Büyükkılıç, Kayseri çiftçisinin her zaman yanında olduklarını ve bu noktada da güzel bir başarıya imza attıklarını kaydederek şunları aktardı: “Kayseri’mizin yüz akı, eli nasırlı, emektar, üretken çiftçileri ürettiği sürece biz de onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Üreten bizim baş tacımızdır. Bu anlayışla el ele, gönül gönüle şehrimizi kalkındırmakta kararlıyız.”

TARIMA DAYALI SERA OSB GELİYOR

Tarımı ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’ni ortaya koyduklarına dikkat çeken Büyükkılıç, “Şehrimizdeki 4’üncü organize sanayi olan Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayii’nin kurucu paydaşı olduk. Onu da ivedilikle hayata geçirmekteyiz. Öte yandan tarımsal üretim konusunda eğitimlerimizle bilinçli bir üretim ortaya koymayı hedefledik. Üretim için gerekli sulama, tesis, tarım makine, araç-gereçleri gibi tarımsal altyapı çalışmalarımızı yaptık bunların yanında tohum dağıtımı, küçükbaş hayvan dağıtımı gibi sürdürülebilir destek projeleri uygulamaya koyduk. Bunların da şükürler olsun meyvelerini almaya başladık” şeklinde konuştu.


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Hulusi Akar'dan 'Sinan Oğan'la ittifak olacak mı?' sorusuna yanıt: Tedbirimizi alırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini değerlendirdi. Akar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Ülkemizin ciddi bir terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor" dedi. Bir gazetecinin cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Akar, "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır" ifadelerini kullandı.


#Kayseri Büyükşehir Belediyesi
#Tarım
#sürdürülebilir destek projesi
#Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayii
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