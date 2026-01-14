Taş ocağı sahasında devrilen kamyonun şoförü öldü

Olay, saat 16.00 sıralarında Gürgenpınarı Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait taş ocağı sahasında meydana geldi. Fahrettin Tombul’un malzeme boşalttığı kamyon, 5 metre yükseklikten devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tombul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonda sıkışan Fahrettin Tombul, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Tombul'un cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.