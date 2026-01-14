Yeni Şafak
Taş ocağı sahasında devrilen kamyonun şoförü öldü

Bartın'da, taş ocağı sahasında hafriyat dökümü yaparken devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Tombul (63) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gürgenpınarı Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait taş ocağı sahasında meydana geldi. Fahrettin Tombul’un malzeme boşalttığı kamyon, 5 metre yükseklikten devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tombul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonda sıkışan Fahrettin Tombul, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Tombul'un cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




#Bartın
#taş ocağı
#Hafriyat
