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Tatil için geldiği Alanya’da müslüman oldu
Finlandiya vatandaşı Salli Tilkonen , tatil için geldiği Alanya’da müslümanlığı seçti. ’Eda’ ismini alan Tilkonen, İslamiyeti araştırdığını Müslüman olma fikrinin kendisinde uzun süredir var olduğunu dile getirdi.
16:47 . 16/01/2023 Pazartesi
IHA
Salli Tilkonen 'Eda' oldu

Salli Tilkonen 'Eda' oldu

Finlandiya vatandaşı kadın, tatil için geldiği Alanya’da müslümanlığı seçti.Tatil için geldiği Alanya’da İslam dinini merak ederek araştıran Finlandiya vatandaşı Salli Tilkonen (40), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmamı Tevfik Karakuş ile görüştü. Burada Müslüman olmak istediğini belirten Tilkonen, düzenlenen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Müslüman oldu. ’Eda’ ismini alan Tilkonen, İslamiyeti araştırdığını Müslüman olma fikrinin kendisinde uzun süredir var olduğunu dile getirdi. İmam Karakuş ise Tilkonen’in mescide gelerek Müslüman olmak istediğini kendisine söyleyerek, "Müslüman olmak için gerekli konuları hatırlattık. Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptık. Müslüman olmasına vesile olmaktan mutluluk duydum. Ayrıca İslam dinini seçerek Eda ismini almasından dolayı kendilerini tebrik ettik" dedi.



#müslüman
#finlandiye
#alanya
38 dakika önce
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