Gündem Tatilden dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İSTANBUL

Tatilden dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da sel felaketi yaşanırken tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil dönüşü kameralar karşısına geçti. İBB'nin Saraçhane binası karşısındaki geçide asılan "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" pankartıyla karşılanan İmamoğlu, kendini savunurken megakentte yaşananın afet değil su baskını olduğunu söyledi. Öte yandan İmamoğlu'nun bronzlaşmış teni sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tatilden dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen sel felaketi sırasında tatilde olduğu ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü.

Tatilini bitirip İstanbul'a dönen İBB Başkanı İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane binası karşısındaki geçide asılan "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" pankartıyla karşılandı.

İBB BAŞKANI HER AFETTE TATİLE GİDİYOR

Kar yağdığında balıkçıya, deprem olduğunda kayağa giden İmamoğlu'nun bu kez de sel felaketinde soluğu Bodrum'da alması kendi mahallesinden bile büyük tepki çekmişti.

Saraçhane'de basın açıklaması yapan İmamoğlu kendisine verilen tepkilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Her sorunda sahada o işin başındaki adam olmazsa o işin hiçbir değeri yok. Böyle bir süreç. İBB 3 yıldır tek adam kafasıyla yönetilen bir kurum değildir. Ben başkan olarak kaldığım sürece İBB'de tek adamlık asla olmayacak. İBB'nin neyi ne zaman nasıl yapacağı çok net bellidir.

Öte yandan tatil dönüşü kameralar karşına geçen Ekrem İmamoğlu'nun bronz teni sosyal medyada gündem oldu.

Sel yaşanırken yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı
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Sel yaşanırken yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı
İstanbul'daki her afet anında tatilde ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nda yaşanan sel felaketinde de Fethiye'deydi. Kameraların karşısına geçen İmamoğlu, 45 dakika boyunca, alakasız her konuya değinerek şu açıklamayı yaptı: “Yaratılan algıları değil yalın gerçeği konuşalım. İstanbul genelinde adına afet denilecek olay yaşanmadı. Birkaç ilçede su baskınları oldu. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak anbean takip ettim.'

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