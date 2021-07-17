Tatildeyken sosyal medya paylaşımlarına dikkat: Hırsızlara adeta davetiye çıkarıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erhan Bakırcı, tatil dönemlerinde evden hırsızlık olaylarında yaşanan artışa dikkati çekerek, bu süreçte sosyal medyadan yapılacak paylaşımlara dikkat edilmesini önerdi.

Tatil dönemlerinde evlerden gerçekleşen hırsızlık olaylarının önüne geçmek için alınması gereken önlemleri anlatan Bakırcı, suç istatistiklerine göre evden hırsızlık olaylarının en çok tatil dönemlerinde arttığına dikkati çekti.

Erhan Bakırcı, uzun tatil dönemi için evden ayrılacaklara şu tavsiyelerde bulundu:

"Öncelikle evinizde uzun dönem olmadığınızı hissettirecek davranışlardan kaçınmak lazım. Örneğin posta kutusunda çok mektup birikmesi veya evde bir dönem için yaşam olmadığının hissedilmesi gibi... Bunun için özellikle geceleri belirli zaman aralıklarında ev ışıklarını aktive edecek sistemleri evlerimize kurabiliriz. Bir yakınımızdan posta kutumuzda biriken mektupları almasını, gündüz vakti evin bazı camlarını açmasını isteyebiliriz. Evlerimize alarm kurmayı kesinlikle öneriyorum. Tatile çıktığınızı da çok kimseye söylememekte fayda var. Özellikle sosyal medyada yaptığımız bazı paylaşımların hırsızlık suçunda hedef olmanıza yol açacağını unutmayın. Evinizde değerli eşyaları bırakmayın veya bıraktığınız eşyaların güvenlikli ortamlarda korunmasını sağlayın. Özellikle bireysel olarak yokluğunuzu hissettirecek rutinlerinizi iyi yönetin."

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Tatilde sosyal medya paylaşımlarına dikkat

Bakırcı, tatil dönemlerinde sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara da dikkat edilmesini önererek, "Organize hırsızlık olaylarında bu suçu işleyenler tarafından bazı hedeflerin çok önceden belirlendiğini biliyoruz. Sosyal medyadan yapılan 'Tatildeyiz.' paylaşımları maalesef hırsızlar için çok cazip bir davetiye." diye konuştu.

Ziynet eşyalarının kullanımı ve saklanması konusunda da tatil süreçlerinde dikkatli olmak gerektiğini belirten Bakırcı, şöyle devam etti:

"Eğer kayda değer ziynet eşyanız varsa bunları banka kasalarında saklamayı veya sigorta yaptırmayı öğrenmeliyiz. Eğer kötü bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsak evimizde küçük, açılması, taşınması zor, herkesçe yeri bilinmeyen bir kasa bulundurmalıyız. Tatile götürdüğümüz ziynet eşyaları için de aynı sorunlar olacaktır. Bilinmeyen bir ortam, belki ıssız bir ortam evdekinden daha fazla riskler içerebilir. Yolda araç kazası veya dinlenme alanlarında da hırsızlıkla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle tatile ziynet eşyalarınızla çıkmanızı hiç önermiyoruz."

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Bakırcı, hırsızların evlerde detektörlerle arama yaparak ziynet eşyalarının yerini bulabildiğini, suçluların evlere girişini zorlaştırmak için kapı ve pencerelerin sağlamlaştırılması ve alarm sistemi kurulmasını tavsiye etti.

Market alışverişlerinin dahi hırsızlar tarafından izlenebileceği konusunda uyaran Erhan Bakırcı, yapılan harcamalar, imkanlar ve standartların hırsızlar için cazibe yaratabileceğini vurguladı.

Erhan Bakırcı, evden ayrı kalınan zaman diliminde hırsızlığın yanı sıra yangın, gaz veya su kaçağı gibi risklere karşı güç kaynağının kesilmesi ve vanaların kapatılmasını da önerdi.

FOTOĞRAF 13 Bayram tatilcilerinin TEM Otoyolu’nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor. 9 günlük Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün mesai saatinin sonlanması ve tatilin başlaması ile birlikte yola çıkmaya başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatleri itibari ile yoğunluk oluşturmaya başladı. TEM otoyolu Ankara istikametinde, Körfez, Derince ve İzmit geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Gültepe ve Korutepe Tünelleri’nde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebi ile trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. D100 Karayolu İzmit geçişinde ise şehir trafiğinin de eklenmesi ile yoğunluk oluşmaya başladı. TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. İstanbul’da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM otoyolunda yoğun trafik oluşturdu. Yoğun trafik havadan böyle görüntülendi. İstanbul’da geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan bayram tatil trafiği, bugün sabah saatlerinde de devam etti. . Sabahın erken saatlerinde memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu. Kadıköy’den başlayan trafik Tuzla’ya kadar uzadı. Yoğun trafik drone ile havadan böyle görüntülendi. Büyük tatil göçü başladı: Kadıköy’den başlayan trafik Tuzla’ya kadar uzadı 9 günlük Kurban Bayram tatilinin ilk gününde İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğun trafik oluştururken, İstanbul'da ise Kadıköy'den başlayan trafik Tuzla'ya kadar uzadı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Gürsel Mahalledi Işıklı Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yıkım çalışması yapacak belediye ekipleri, park halinde bulunan 34 CPU 813 plakalı aracın sahibine ulaşmak istedi. Aracın sahibine ulaşamayan işçiler, polisi arayarak hatalı parklanma olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, aracı çekmek için bölgeye gitti. Sokak içerisine gelen ekipler, aracın plakasını sorguladı. Ekipler plaka sahibini arayarak aracını çekmesini istedi. Bunun üzerine sahibi aracının Sultanbeyli’deki evinin önünde olduğunu söyledi. Bunun üzerine sorgulamasını sürdüren ekipler, yaklaşık bir yıl önce Üsküdar’dan çalınan 06 ADV 905 plakalı araç olduğunu ve Sultanbeyli’deki araçla aynı olduğunu belirledi. Ekipler yapılan incelemenin ardından aracı otoparka çekildi. Araç sahibinin anahtarları getirmesi sonucu araç ekipler, otomobilin içinde arama yaptı Yapılan aramalarda koltuğun altına zulalanmış şekilde 1.5 kilogram ekstazi diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler aracı çalarak ikiz araç oluşturup uyuşturucu satıcılığı yapan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Akıllara durgunluk veren taktik: İkiz araçla bir yıl uyuşturucu sattılar İstanbul'da hırsızların akıllara durgunluk veren taktiği hatalı parklanma ihbarına giden Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dikkatiyle çözüldü. Gözüne kestirdikleri bir aracın ikizini oluşturup, yaklaşık bir sene boyunca uyuşturucu satışında kullanan şahısların aracında yapılan aramada 1.5 kilogram ekstazi hap ele geçirildi. BiP'te paylaş

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