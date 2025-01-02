Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Taziye hizmeti artık imamsız

Taziye hizmeti artık imamsız

04:002/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2018'den beri sunduğu taziye hizmetinden ‘imamlar’ çıkarıldı.

ABB’nin iştiraki BelPa’ya bağlı taziye hizmet biriminde çalışan görevli imamlar, vatandaşın talebi doğrultusunda cenaze evlerinde görev alıyordu. Ancak taziye hizmetleri biriminin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na bağlanmasıyla bu hizmette imamlara ihtiyaç olmadığı belirtildi. İmamlar, Cenaze İşleri Şube Müdürü Yasin Yorulmaz’ın kendilerini “Beşinci kapıya süreriz, tabut taşırsınız, mezar kazarsınız” diye tehdit ettiğini ileri sürdü.




#CHP
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Mansur Yavaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: TÜİK aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark...