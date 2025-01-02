Taziye hizmeti artık imamsız

ABB’nin iştiraki BelPa’ya bağlı taziye hizmet biriminde çalışan görevli imamlar, vatandaşın talebi doğrultusunda cenaze evlerinde görev alıyordu. Ancak taziye hizmetleri biriminin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na bağlanmasıyla bu hizmette imamlara ihtiyaç olmadığı belirtildi. İmamlar, Cenaze İşleri Şube Müdürü Yasin Yorulmaz’ın kendilerini “Beşinci kapıya süreriz, tabut taşırsınız, mezar kazarsınız” diye tehdit ettiğini ileri sürdü.