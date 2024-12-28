Baas’ın yasını CHP tutuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de partisinin 8. olağan kongresine katıldı. Konuşmasına katılımcıları ve Balıkesir halkını selamlayarak başlayan Erdoğan, Karesi ilçesindeki mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nin şehirle birlikte Türkiye, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Balıkesir teşkilatlarında vazife yapanlara şükranlarını sundu, vefat edenlere de Allah'tan rahmet niyaz etti. Erdoğan, bugün nöbeti devreden arkadaşlarına partisi adına teşekkür ederek, Balıkesir'de hizmet bayrağını devralan kardeşlerine de yüce Mevla'dan muvaffakiyetler temennisinde bulundu. Erdoğan özetle şunları kaydetti:





TARİHİN TOZLU RAFLARINDA SİLİNECEKLER

"61 yıllık Baas zulmü, Suriye halkının başlatıp zafere ulaştırdığı devrim ile sona erdi. Misafir ettiğimiz 3.6 milyon kardeşimiz vardı. Pek çok ahlaksız, vicdansız saldırıya uğradık. 14-28 Mayıs'ta bu mazlumları hedef göstererek Hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Bu hayasız akınların tamamına göğüs gerdik. Milletimiz ırkçı faşist nefrete geçit vermedi. Bu kişinin cezasını 'Baba oğul gibiyiz' diyerek en yakınındaki isimler verdi. Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu, Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var ne halini soran ne de fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medyada bize sataşarak kendini hatırlatmaya çalışıyor. Ne yapsalar nafile. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar"





CHP'Yİ HAFAKANLAR BASIYOR

"Tarihin doğru yerinde durduk. Suriyeli kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına dönüş yolu açıldı. Onların varlığını olumsuz propaganda olarak kullananlar bugün dönüşlerinden rahatsız çünkü ellerindeki propaganda malzemeleri gidecek. Varlık sebeplerinin ortadan kalkacağını biliyorlar. Biz insanlık sınavını yüz akıyla verdik. Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde devletlerinin milletlerinin yanında yer almamıştır. Bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak okuyamıyorlar. Baas rejimi düştü, bakıyorsunuz yasını ana muhalefet tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esed'e mersiye yakacaklar. Türkiye'nin anahtar ülke olduğunu tüm dünya biliyor, ABD söyleyince CHP genel başkanını hafakanlar basıyor. Sorsan bağımsızlıkçılar ama ABD'de kapı kapı dolaşan, Avrupa'dan aferin alacağız diyen siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi. Tarih ve millet önünde mutlaka hesap verecekler"





SIRTIMIZI DÖNMEYİZ

"Yaptığımız ve yapacağımız her işin gayesi ülkemize daha çok eser kazandırmak, büyüyen Türkiye'yi dünyada en üst sıraya çıkarmaktır. Türkiye için inancı ve vizyonu olan tek ittifak biziz. Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Biz Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınıyız. Bu çatı, kalbi milleti için atan herkesi altında toplayacak genişliktedir. Değerlerimize inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyet ile paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz elbette. İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette ayrışmanın artması doğru değil. Kibir abidelerinin ülkenin kazanımlarını heba etmesinin önüne geçmek için saflarımızı sıklaştırmalıyız."





Taziye ve yaralı ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de Valiliği ziyaretinin ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 işçinin evlerine taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar veren Erdoğan, daha sonra Pamukçu mevkiinde 26 kişinin yaralandığı servis kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek hediyeler verdi. Atatürk Şehir Hastanesi’ne geniş güvenlik önlemleri arasında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti.





Bartholomeos'tan Suriye ricası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin içeriğine dair patrikhaneden yapılan açıklamada, Patrik Bartholomeos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki Hristiyanların durumunu görüştüğü, Antakya Patrikliği ile aralarındaki tarihi bağlardan bahsettiği ve Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda destek rica ettiği kaydedildi.



