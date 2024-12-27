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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'de askerlik fotoğrafı sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'de askerlik fotoğrafı sürprizi

14:4027/12/2024, Cuma
AA
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Cafer Karaduman adlı vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile asker arkadaşı olduğunu anlattı.
Cafer Karaduman adlı vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile asker arkadaşı olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Öte yandan, kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti. Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.

Valiliğe gelişinde Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Öte yandan, kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti.

Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Balıkesir
#Kepsut
#İzmir

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