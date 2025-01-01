Tasfiye yine ertelendi: 100 dedi 2 kişiyi zor gönderdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kasım 2023’te liderlik koltuğuna oturmasına rağmen halen parti içinde istediği hakimiyeti kuramadı.
CHP Genel Başkanı Özel, Mart 2024 Seçimleri’nden sonra genel merkez personelinden Kılıçdaroğlu destekçisi olan 100’e yakın kişiyle yolların ayrılacağını ifade etmişti. Bu açıklamaya rağmen aralık sonu itibariyle sadece 2 personelin genel merkezden belediyelere sürüldüğü öğrenildi. Biri ekonomi diğeri ise halkla ilişkiler uzmanı olan iki personel gönderilse de Kılıçdaroğlu’na yakın isimler genel merkezde varlığını koruyor.