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Kurultay için ocak ayı planı

Kurultay için ocak ayı planı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP’de, Genel Başkan Özgür Özel parti içi muhalefetin ‘olağanüstü kurultay’ talebini bertaraf etmek için ocak ayı ortasına kadar ‘sıkıyönetim’ ilan etti.

Özgür Özel, ocak ayı itibarıyla 38’inci Olağan Kurultay takvimini açıklama kararı aldı. İçtüzük gereği CHP Genel Merkezi’nin olağan kurultay takvimini açıklamasından sonra olağanüstü kurultay talep edilemiyor. Kaynaklar, “Bu andan sonra isterse 5 ay içinde, isterse 2026 yılının kasım ayında da kurultay yapabilir. Önünde bir engel yok diyerek, parti içinde kurultay fikrini dillendiren çevrelerin ihraçla tehdit edilebileceğini, bu doğrultuda sudan sebeplerle kesin ihraç adımlarının atılabileceğini” belirtiyor.

MUHALEFET BİRLİK OLAMADI

Öte yandan parti kaynakları, Özel'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhur İttifakı ile başlayan normalleşme sürecindeki ısrarını koruduğu için muhalefetin hedef tahtasında olduğunu söyledi. CHP içindeki muhalefetin ciddi bir bölümünün sadece ‘normalleşme’ eleştirisi yaptığını ifade eden kaynaklar, geniş çaplı bir cepheye dönüşemediğini de kaydetti.



#Özgür Özel
#Siyaset
#CHP

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