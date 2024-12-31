Kurultay için ocak ayı planı

Öte yandan parti kaynakları, Özel'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhur İttifakı ile başlayan normalleşme sürecindeki ısrarını koruduğu için muhalefetin hedef tahtasında olduğunu söyledi. CHP içindeki muhalefetin ciddi bir bölümünün sadece ‘normalleşme’ eleştirisi yaptığını ifade eden kaynaklar, geniş çaplı bir cepheye dönüşemediğini de kaydetti.