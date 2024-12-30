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Göztepe özel maçta Manisa FK'ya mağlup

Göztepe özel maçta Manisa FK'ya mağlup

16:3730/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Göztepe - Manisa FK
Göztepe - Manisa FK

Göztepe, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği 1. Lig ekibi Manisa FK'ya 2-1 yenildi. Seyircisiz oynanan maçta sarı-kırmızılıların tek golünü 14. dakikada Tijanic attı. Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Osuji ile 88. dakikada Bartu kaydetti.

Süper Lig'de devre arasına 28 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe, özel maçta karşı karşıya geldiği 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi.


Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta ev sahibi sarı-kırmızılılar 14'üncü dakikada Tijanic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip tamamladı.

Manisa FK, dakikalar 63'ü gösterdiğinde Osuji ile beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlılar 88'inci dakikada Bartu'nun golüyle 2-1'lik üstünlük kurdu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe özel maçı kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda namağlup Galatasaray'la karşılaşacak. 1'inci Lig ekibi Manisa FK ise 5 Ocak Pazar günü Bandırmaspor'a konuk olacak.






#Göztepe
#Manisa FK
#Hazırlık maçı

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