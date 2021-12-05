Gündem TBBnin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
ANKARA

TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi. Sağkan'ın seçilmesinin ardından DHKP-C'li terörist Helin Bölek için paylaştığı taziye mesajı yeniden gündeme geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBBnin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
TTB Başkanı Ramiz Erinç Sağkan

TBB Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi.

Sağkan'ın seçilmesinin ardından geçmişte yaptığı bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

TERÖRİST İÇİN ÜZGÜNMÜŞ!

Sağkan'ın geçen yıl yaptığı paylaşımda, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık orucuna başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek için üzüntülerini dile getirdiği görüldü.

  • Mesajında "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak" diyen Sağkan, "Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sağkan'ı ilk tebrik edenlerden oldu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır" dedi.

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Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan Helin Bölek, açlık orucuna başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildi. Evinde eylemini sürdüren Bölek, bu sabah öldü. Bölek için toplanan terör örgütü yandaşları önce kol kola girip yürüyüş yaptı, ardından da tabutun başında halay çekti. Terör yandaşı grup, koronavirüs salgınına davetiye çıkardı.

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