TBMM Başkanı Azerbaycan'da: Ermenistan sivilleri öldürmeyi devlet politikası yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarında satır başlıkları;
Ermenistan'ın saldırılarından üzüntü duyuyoruz.
Sivilleri hedef alan saldırılar savaş suçudur. Ermenistan, bölgesel hatta global sorun haline gelmiştir.
Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.
Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir.
Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir
Ermenistan'ın ipini elinde tutanlar bu oyunu artık bitirmeli.
Yangına körükle gidenler ateşten nasibini alacaktır.
Azerbaycan'ın bekleyecek bir 30 yılı daha yok, işgali bitirecek.
Ayrıntılar geliyor...