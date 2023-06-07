TBMM'nin 1. meclisinden bize kalan iki değer vardır. Birincisi tam bağımsız Türkiye hedefine kitlenerek ileriye doğru yürümektir. İkincisi ise ülkemizi o savaşların yıkıntılarından bir an önce kurtarmak, muassır medeniyetlerin üzerine çıkarmaktır. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız sürece hep beraber omuz ve destek vereceğiz. Bu sadece Seçim sırasında söylenmiş bir slogan değildir. TBMM'yi bir kavga mekanı olmaktan kurtarmak bizim görevimizdir.

Her alanda partimizin görüşlerini dile getireceğiz ama asla elimizi yumruk şeklinde tutmayacağız ve Türkiye Yüzyılını hep birlikte kuracağız.