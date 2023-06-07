TBMM'nin yeni başkanı Numan Kurtulmuş oldu.
TBMM Başkanlığı seçiminin 3. turunda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni başkanı oldu.
Yeni Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Bugün gerçekleştirdiğimiz TBMM Başkanlık seçimi dolayısıyla şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye Meclisimiz adına teşekkür ediyorum. Fevkalade önemli meclisin başlangıcını yapıyoruz. 2023 sadece bir tarih olmanın ötesinde aziz milletimizin varmak istediği hedeflerden birisi olarak önümüze gelmiştir. Cumhuriyetimizin ilanından bu yana 100 sene geçmiş oldu. Türkiye bu yüzyılda büyük kazanımlar elde etti. TBMM'nin kabul ettiği iki temel özelliğinin altını çizmek isterim. TBMM devlet kuran bir meclistir. Bütün cephelerde yenilmiş bu aziz millet inançlar ve değerleriyle ayağa kalmış ve Kurtuluş Mücadelesini kazanmıştır. Bu savaşın öncüleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle yad ediyoruz.
"TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"
- Meclis'in üzerine düşen büyük bir sorumluluk vardır. O sorumluluk da Türkiye'de hala darbe döneminin izlerini taşıyan bu Anayasa yükünden Türkiye'nin kurtulması mecburiyetidir. Meclis'in Türkiye'de çağdaş kuşatıcı milli bir anayasa yaparak Türkiye Yüzyılı'na büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum.
Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir yıkıma şahit oldu. 50 binin üzerinde kardeşimiz vefat etti. Bu süreçte yıkımla karşı karşıya kalmalarına rağmen demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçmeyen depremzedelerimize şükranlarımı iletiyorum. Depremin yaralarını sarmak için depremzede kardeşlerimizin emirinde olacağız.
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?
Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür.
Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.
ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.
25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.
İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.