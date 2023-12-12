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TBMM Başkanı Kurtulmuş Hasan Bitmez'in sağlık durumu ile ilgili açıklama: Doktorlarından aldığımız bilgiye göre durumu ciddi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumunun ciddi olduğu. Şifa sahibi Cenabı  Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah yapılan bu ciddi müdahalelere olumlu cevap verir, en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde sağlığı ile kavuşarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aramıza döner." dedi.

17:47 - 12/12/2023 Salı
DHA
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

Kurtulmuş: Doktorlarından aldığımız bilgi durumunun ciddi olduğu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bitmez'in sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Kurtulmuş, "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumunun ciddi olduğu. Şifa sahibi Cenabı  Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah yapılan bu ciddi müdahalelere olumlu cevap verir, en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde sağlığı ile kavuşarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aramıza döner." ifadelerini kullandı.

#Numan Kurtulmuş
#Hasan Bitmez
#TBMM
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