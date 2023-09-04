TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sivas Kongresi'nden alacağımız fevkalade önemli dersler var

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü programında konuştu.
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresinin 104. yıl dönümü Sivas’ta bir dizi etkinliklerle anılıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kurtulmuş ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Çelenk sunma töreninin ardından Kurtulmuş ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.
Etkinlikler çerçevesinde Sivas Kongresinin yapıldığı Sivas Kongresi Müzesinde, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından kongre temsili olarak canlandırıldı.
Dönemin kılık kıyafetleri ve kongredeki gerçek karakterlerin yer aldığı temsili canlandırmada, tarihi metinlere bağlı kalınarak bir kez daha “Manda ve himaye kabul edilemez, ya istiklal ya ölüm” denildi. Kongrede vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili alınan kararlar Atatürk karakterini canlandıran oyuncu tarafından okundu.
Programı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başka olmak üzere, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu katıldı.
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'Kazması küreği olmayan bir millet bağımsızlık destanı yazdı'
İşte böylesine önemli bir dönüm noktasında Sivas Kongresinden de alacağımız fevkalade önemli dersler vardır. Bunların hiç şüphesiz birincisi milli iradenin hakimiyeti fikrinin güncelleştirilmesidir. O günün şartları içerisinde bırakınız kazmasın topu tüfeği, kazması, küreği olmayan bir millet koskoca Osmanlı cihan devletinin yıkıntıları üzerinden ‘ya Allah’ diyerek ayağa kalkmayı başarmış, atalarımızın ecdadımızın omuzları üzerinde bir bağımsızlık destanı yazmıştır. Ardından cumhuriyetimizi kurmuştur. Sivas Kongresi’nde en önemli hususiyetlerden birisi zaten milletimizde var olan bu milli hakimiyet fikrinin milli iradenin güçlü olması fikrinin yaşatılması kararı ve iradesidir. Bunun ciddi bir şekilde gündeme getirilmesidir” dedi.
- Konuşmanın ardından muharip uçakların gösterisi izlendi. Mehter takımı ve halk oyunları gösterileri sunuldu.