TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sivas Kongresi'nden alacağımız fevkalade önemli dersler var

“Tarihin hiçbir bölümü de bir diğerinin karşıtı değildir. Büyük Selçuklu başka bir şey, Anadolu Selçuk başka bir şey, Cumhuriyet bambaşka bir şey değildir. Her birisi bu büyük milletin bu asil milletin tarihsel süreçlerinin birer parçasıdır. Her birisinin içerisinde atılmış nice güzel adımlar olduğu gibi nice eksiklikler de vardır. Milli duruşa sahibi olanlara yarışan tarihin bütün müktesebatından olumlu dersler çıkararak eksiklikleri, hataları bir daha tekrarlamamak üzere geride bırakmaktır. Onun için cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktığımız bu günlerde ikinci asrına son derece kuvvetli, son derece güçlü bir şekilde girmek için hazırlıklarımızı yapıyor ve Türkiye’nin ikinci asrına ilişkin hedeflerimizi ortak, milli hedeflerden birisi haline getiriyoruz.