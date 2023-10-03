TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa için takvim vermek zor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından çıkışta açıklama yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, fikir alışverişinde bulunmak ve Meclis Başkanlığı seçimindeki desteğine teşekkür etmek için Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirterek, "İnşallah yeni dönemde TBMM, gayet güzel bir çalışma dönemini idrak edecektir. Demokratik olgunluk içinde partiler arasında diyalog zemini içinde önünde bulunan konuların hepsini en güzel şekilde ele alarak, milletimizin beklentilerine uygun faaliyetlerini icra edecektir. Beni ziyaret eden parti gruplarının hepsini önümüzdeki süreç içinde ziyaret edeceğim. Hem yeni dönemde başarı dileklerimizi hem de yeni dönemdeki çalışmalarımızın ana konularını müzakere etme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa çalışmalarında takvimin belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, "Bu konuda esas olan, iyi niyetli tavrın ortaya konmasıdır. Ön yargı olmaksızın, Türkiye'nin bu konularda fevkalade bir siyasi birikimi vardır. Türkiye'nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetlerindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır. Tabii ki bu tartışmanın makul ve meşru zemini TBMM'dir. TBMM dışında da bütün farklı sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, akademi camiasının, hukuk camiasının yani görüşü olan herkesin görüşlerini bir şekilde alırız. Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.