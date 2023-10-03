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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa için takvim vermek zor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

13:52 . 3/10/2023 Salı
AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi (solda) Meclisteki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, yaklaşık 20 dakika süren ziyaret ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından çıkışta açıklama yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, fikir alışverişinde bulunmak ve Meclis Başkanlığı seçimindeki desteğine teşekkür etmek için Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirterek, "İnşallah yeni dönemde TBMM, gayet güzel bir çalışma dönemini idrak edecektir. Demokratik olgunluk içinde partiler arasında diyalog zemini içinde önünde bulunan konuların hepsini en güzel şekilde ele alarak, milletimizin beklentilerine uygun faaliyetlerini icra edecektir. Beni ziyaret eden parti gruplarının hepsini önümüzdeki süreç içinde ziyaret edeceğim. Hem yeni dönemde başarı dileklerimizi hem de yeni dönemdeki çalışmalarımızın ana konularını müzakere etme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.

'Makul ve meşru zemin TBMM'

Yeni anayasa çalışmalarında takvimin belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, "Bu konuda esas olan, iyi niyetli tavrın ortaya konmasıdır. Ön yargı olmaksızın, Türkiye'nin bu konularda fevkalade bir siyasi birikimi vardır. Türkiye'nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetlerindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır. Tabii ki bu tartışmanın makul ve meşru zemini TBMM'dir. TBMM dışında da bütün farklı sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, akademi camiasının, hukuk camiasının yani görüşü olan herkesin görüşlerini bir şekilde alırız. Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Bahçeli'den Ankara'daki terör saldırısına tepki: Terörün Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değil
Bahçeli'den Ankara'daki terör saldırısına tepki: Terörün Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırıya ilişkin, "Terörün Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değildir. Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Şaibeli duruş sergileyen, onlardan medet uman kim varsa durumunu gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı. Emekliye enflasyon üzerinde zam verilmesi çağrısında bulunan Bahçeli, "Emekliye enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir. Dar ve orta gelirli insanlarımızın yüzünü güldürmek boynumuzun borcudur" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin meşruiyetini sorgulamasına tepki gösteren Bahçeli, "Partisini küresel emperyalizme rehin bırakan Kılıçdaroğlu'nun siyasetinin neresi meşrudur. ABD ve İngiltere'de FETÖ'cülerle ittifak kurmak mı meşruiyet, PKK ve HDP ile buluşmak mı meşruiyet? Kavala'ya özgürlük istemek mi meşruiyet? Kılıçdaroğlu vesayetten medet umuyor" açıklamasında bulundu.


#devlet Bahçeli
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#MHP
#TBMM
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