TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 14 Mart mesajı: Sesinizi her daim duyuracağımızdan emin olun

"Pandemiler, salgınlar ve doğal afetler gibi acil durumlar, sağlık sistemlerinin direncini test eden ve sağlık çalışanlarının dayanıklılığını ortaya koyan zorlu zamanlardır. Bu tür krizlerde, diğer zamanlarda olduğundan daha fazla halk sağlığı önem kazanmaktadır. Hızlı, etkili ve etkin müdahaleler, hastaların hayatını kurtarmak ve hastalığın yayılmasını engellemek için kritik öneme sahiptir. Bu noktada, sağlık teknolojisinin ve tıbbi altyapının güçlendirilmesi, acil durumların etkileriyle başa çıkmak için hayati bir rol oynamaktadır. En büyük yatırımın insana yapılması prensibi tüm bu çalışmaların merkezinde yer almalıdır. Haklarınızı korumak ve çalışma koşullarınızı iyileştirmek adına elimizden geleni yapmayı üzerimize vazife biliyoruz. Sağlık sistemindeki geliştirmeler için sizlerle birlikte çalışacağımızdan, gereken yasal düzenlemelerin yapıldığından ve yapılacağından, sesinizi Meclis kürsülerinden de her daim duyuracağımızdan emin olmanızı isterim. Bugün, sizlerin milletimiz için değerinizi bir kez daha hatırlamak ve minnetimizi ifade etmek istiyoruz. Hizmetlerinizdeki başarılarınızın devamını diler, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim."