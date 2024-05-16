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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye anayasa ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yeni anayasaya her türlü katkıyı sağlayacağız" dedi. Kurtulmuş ise "Karşılıklı müzakerelerle şeffaf bir süreç yürüteceğiz. Anayasa için herkesin fikri alınacak. Ekimden itibaren içerik görüşmesi başlayabilir" ifadelerini kullandı.

14:18 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:35 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş - Abdullah Güler
Numan Kurtulmuş - Abdullah Güler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları öncesi Meclis'te grubu olan partileri ziyaret ediyor.

  • Yeni anayasa turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmiş ardından DEM Parti eş genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Kurtulmuş, bugün ise
AK Parti grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler
ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile açıklama yaptı.


'Yeni anayasa için her türlü katkıyı sağlayacağız'

Abdullah Güler, "Sivil, demokratik ve çoğulcu bir anayasayı mutlak Meclis'imizin bu dönemde aziz milletimize hediye etmesini arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Bu konuda her türlü desteği vereceğimizi kendisine ifade ettik. 82 Anayasası'ndan mutlaka kurtulmamız lazım. Sivil demokratik bir anayasayı mutlaka aziz milletimize hediye etmemiz lazım. Samimi olmak niyet okumaktan vazgeçmek bu sürecin samimiyetle yürütülmesini temin etmek en önemli konulardan birisidir" dedi.


'Şeffaf bir süreç yürüteceğiz'

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise, "TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partimizle gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişlerinin son adımını bugün burada tamamlamış olduk. TBMM'de yer alan diğer siyasi partilerin görüşlerini de alacağız. Bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz. Karşılıklı müzakerelerle şeffaf bir süreç yürüteceğiz. Önümüzdeki yasama dönemi başladığında yani ekim ayından itibaren de bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir. İki darbenin izlerini taşıyan bu anayasadan kurtulmalıyız. Tartışmaların demokrasiye katkıları olacak. TBMM anayasa yapma, anayasa değişikliği çalışmaları yapma yetkisine ve gücüne sahiptir. Bu sürecin zaman alacağını biliyorum.
Partilerin anayasası olmaz, anayasa teklifleri olur
" diye konuştu.



#TBMM
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#Numan Kurtulmuş
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