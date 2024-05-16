TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye anayasa ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları öncesi Meclis'te grubu olan partileri ziyaret ediyor.
- Yeni anayasa turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmiş ardından DEM Parti eş genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile açıklama yaptı.
'Yeni anayasa için her türlü katkıyı sağlayacağız'
Abdullah Güler, "Sivil, demokratik ve çoğulcu bir anayasayı mutlak Meclis'imizin bu dönemde aziz milletimize hediye etmesini arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Bu konuda her türlü desteği vereceğimizi kendisine ifade ettik. 82 Anayasası'ndan mutlaka kurtulmamız lazım. Sivil demokratik bir anayasayı mutlaka aziz milletimize hediye etmemiz lazım. Samimi olmak niyet okumaktan vazgeçmek bu sürecin samimiyetle yürütülmesini temin etmek en önemli konulardan birisidir" dedi.