TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye anayasa ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise, "TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partimizle gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişlerinin son adımını bugün burada tamamlamış olduk. TBMM'de yer alan diğer siyasi partilerin görüşlerini de alacağız. Bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz. Karşılıklı müzakerelerle şeffaf bir süreç yürüteceğiz. Önümüzdeki yasama dönemi başladığında yani ekim ayından itibaren de bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir. İki darbenin izlerini taşıyan bu anayasadan kurtulmalıyız. Tartışmaların demokrasiye katkıları olacak. TBMM anayasa yapma, anayasa değişikliği çalışmaları yapma yetkisine ve gücüne sahiptir. Bu sürecin zaman alacağını biliyorum.

Partilerin anayasası olmaz, anayasa teklifleri olur