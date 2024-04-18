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Anayasa turuna başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için temaslarına önümüzdeki hafta başlayacak. Kurtulmuş önceki akşam Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile yemekte bir araya geldi.

Uğur Duyan
04:00 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:09 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

Bayramlaşma kapsamında gerçekleşen yemekte yeni anayasa ve iç tüzük çalışmaları da gündeme geldi.

Yeni anayasa çalışmalarına yönelik ilk değerlendirmeler, Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki başkanlık divanı yemeğinde gündeme geldi.

UZLAŞI VURGUSU YAPTI

Edinilen bilgiye göre; Kurtulmuş yeni anayasaya ve TBMM İç Tüzüğü'ne ilişkin uzlaşı vurgusu yaparak konsensüs sağlanması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin demokratik standardının yükseltilmesi önemli

olduğunu ve yeni anayasanın Meclis'in 28'inci yasama döneminde gerçekleşmesini umut ettiğini söyledi.

İLK TEMASLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Anayasa konusunda bu ilk temasların ardından Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde de Meclis'te siyasi parti gruplarını ziyaret ederek yeni anayasa konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Bu görüşmeler sırasında yeni anayasa çalışmalarının yöntem ve esaslarının ele alınması ön görülüyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısına konuştu: Daha da güçlenip yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısına konuştu. Erdoğan "Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Daha da güçlenip kuvvet toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize, ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatimizde böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz." dedi. Gazze konusuna da değinen Erdoğan "Hiç kimse ne şahsımı ne de bu kutlu kadroyu Filistin meselesinde sorgulayacak kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiştir. Bazı yaptıklarımız görünmüyor olabilir ama çıkıp bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacaklar." ifadelerini kullandı.


#TBMM
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#Anayasa
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