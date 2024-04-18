Anayasa turuna başlıyor

Bayramlaşma kapsamında gerçekleşen yemekte yeni anayasa ve iç tüzük çalışmaları da gündeme geldi.
Yeni anayasa çalışmalarına yönelik ilk değerlendirmeler, Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki başkanlık divanı yemeğinde gündeme geldi.
UZLAŞI VURGUSU YAPTI
Edinilen bilgiye göre; Kurtulmuş yeni anayasaya ve TBMM İç Tüzüğü'ne ilişkin uzlaşı vurgusu yaparak konsensüs sağlanması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin demokratik standardının yükseltilmesi önemli
olduğunu ve yeni anayasanın Meclis'in 28'inci yasama döneminde gerçekleşmesini umut ettiğini söyledi.
İLK TEMASLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA
Anayasa konusunda bu ilk temasların ardından Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde de Meclis'te siyasi parti gruplarını ziyaret ederek yeni anayasa konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Bu görüşmeler sırasında yeni anayasa çalışmalarının yöntem ve esaslarının ele alınması ön görülüyor.