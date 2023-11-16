TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP Meclis Grubu'na ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i parti grubunda ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmeden sonra açıklama yapan Özel, "Son derece samimi bir ortamda görüştük. Kendisine teşekkür ediyorum. Anayasada iç tüzükle ilgili tartışmaları yerel seçimden sonra yapacağız" dedi.