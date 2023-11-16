TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP Meclis Grubu'na ziyaret

Numan Kurtulmuş - Özgür Özel
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i parti grubunda ziyaret etti.
Yaklaşık yarım saat süren görüşmeden sonra açıklama yapan Özel, "Son derece samimi bir ortamda görüştük. Kendisine teşekkür ediyorum. Anayasada iç tüzükle ilgili tartışmaları yerel seçimden sonra yapacağız" dedi.
Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin liderler turuna çıkan Kurtulmuş; İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret etmişti.