TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ayasofya önümüzdeki hafta cumaya kadar ibadete açılacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ayasofya önümüzdeki hafta cumaya kadar ibadete açılacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Bu kararla, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir" dedi. Şentop, "Ayasofya önümüzdeki hafta cumaya kadar ibadete açılacak" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Kararla birlikte tarihi bir gün. Camiyi müzeye çeviren karar yeniden eski haline camiye döndü. Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi karar. Ayasofya önümüzdeki hafta cumaya kadar ibadete açılacak" ifadelerini kullandı.
Şentop, " Bu kararla, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir" ifadelerini kullandı.