Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop Hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım
POLİTİKA

​​TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım. Yeni bir iç tüzük yapılması daha doğru olur; yeni sisteme göre ve bu çerçevede mevcut olan ve iyi işleyen sorunsuz gördüğümüz düzenlemeler mevcut iç tüzükte muhafaza edilebilir."

Haber Merkezi AA
​​TBMM Başkanı Mustafa Şentop​
​​TBMM Başkanı Mustafa Şentop​

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım. Yeni bir iç tüzük yapılması daha doğru olur; yeni sisteme göre ve bu çerçevede mevcut olan ve iyi işleyen sorunsuz gördüğümüz düzenlemeler mevcut iç tüzükte muhafaza edilebilir.

Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Bu kez mahalleliye sopayla saldırdı

Bu kez mahalleliye sopayla saldırdı

Çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca ortalık karıştı.
İlk yarıda tek gol

İlk yarıda tek gol

​Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşıyor.
İranda Kasım Süleymaninin balmumu heykeli açıldı: Öpüp selam veriyorlar

'Sözde cumhurbaşkanı' ifadeleri tepki toplamıştı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.