TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kalıcı adımlar atılacak

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop.
Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlere, "yüzyılın felaketi" denildiğini anımsatan Şentop, ancak tarihi binaların da yıkıldığı dikkate alındığında, birkaç yüzyıldır gerçekleşmemiş büyüklükte bir felaketle karşı karşıya kalındığını söyledi.
Pazar ve pazartesi, deprem bölgesindeki bazı illeri ziyaret ettiğini, bugün de kalan illere gideceğini anlatan Şentop, devlet olarak daima vatandaşın yanında olduklarını göstermek, taziyelerini ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletmek için bölgeyi ziyaret ettiğini kaydetti.
Depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, Türkiye'ye başsağlığı dileyen Şentop, "Devletimiz çok hızlı bir şekilde ilk saatlerden itibaren önce arama kurtarma çalışmalarıyla faaliyete geçti. Daha sonra bunlar tamamlandıkça vatandaşlarımızın diğer taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'daki çalışmalar hakkında bilgi aldığını aktararak, "Burada büyük ölçüde arama kurtarma ve enkazın kaldırılması yönündeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Vatandaşlarımızın bilhassa barınma ihtiyacıyla ilgili olarak birçok yerde çadırlar kurulmuş. Burada da şimdilik 1400 daha sonra 2 bin 200'e ulaşacak bir sayıda çadırla vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanacak." diye konuştu.
Hastanede tedavi altındaki vatandaşları ziyaret ettiğini dile getiren Şentop, böyle büyük felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.
Şentop, kısa ve orta vadede depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin organize edilip karşılanmasının önemine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde atılacak adımları detaylı olarak dün açıkladığını hatırlattı.
Felaketin başından itibaren devlet ve milletin el ele verdiğine, Türkiye'nin her yerinden hali vakti yerinde olan olmayan bütün vatandaşların, her türlü imkanlarını deprem bölgesine yönlendirdiklerine dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:
Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Diyarbakır'da depremzedeler için kurulan çadırları inceledi; AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti MKYK üyeleri Alaattin Parlak ile Abdurrahman Kurt, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da incelemelerde yer aldı.
TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı; geçmiş olsun dileklerini iletti.