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POLİTİKA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Mehmet Akif Ersoy mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86. yılında andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında 'Manevi ittihadın sembolü Akif'i hatırlamak, bu aziz milletin küllerinden yeniden doğuşunu hatırlamaktır. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan Mehmet Akif Ersoy mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Vatanımızın dizelere dökülmüş tapusu İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Manevi ittihadın sembolü Akif'i hatırlamak, bu aziz milletin küllerinden yeniden doğuşunu hatırlamaktır. Ruhu şad olsun." ifadesine yer verdi.
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