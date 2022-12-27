TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Mehmet Akif Ersoy mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Vatanımızın dizelere dökülmüş tapusu İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Manevi ittihadın sembolü Akif'i hatırlamak, bu aziz milletin küllerinden yeniden doğuşunu hatırlamaktır. Ruhu şad olsun." ifadesine yer verdi.

103 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya gelişi, Meclisimizin açılması yolunda tarihi bir dönüm noktasıdır. İstiklâl mücadelemizin karargâhı Yüce Meclisimizin ilk Başkanı Atatürk'ü ve mücadele arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/B5AAVSeyxz — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 27, 2022