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TBMM Başkanı Şentop: Anayasamızda parti kapatma var bir ilk değil

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin ''Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil'' dedi. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine yönelik de, ''Ortada kesin hüküm olup olmadığına bakarız'' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yıldönümünde 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün şantiyesine geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’a aynı helikopterde eşlik ederken Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve İl Başkanı Naim Makas bir sonraki helikopter ile alana geldi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise ise Meclis Başkanı’nı şantiyede karşıladı.

Başkan Şentop köprünün kedi yolunda incelemeler yapmak üzere köprü üzerine çıktı.

Gündeme ilişkin sorulan soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin "Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılıyor. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili incelemeler yaptıktan sonra bir karar verecek" dedi.

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine yönelik de, "Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasa'da çok açık bir şekilde kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor" açıklamasını yaptı.

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