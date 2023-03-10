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TBMM Başkanı Şentop: Aziz milletimiz seçimlerdeki demokratik tavrını ortaya koymada yine dünyaya örnek olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını değerlendirdi. Şentop, "Aziz milletimizin bu seçimlerde de demokratik tavrını ortaya koymada tüm dünyaya örnek olacağına canıgönülden inanıyorum" dedi.

15:50 . 10/03/2023 Cuma
AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın, karara ilişkin tweetini alıntılayarak,
"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, Meclisimiz ve tüm siyasi partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin Türk demokrasi tarihine geçecek yüksek bir katılımla sandığa gitmesini temenni ediyor, aziz milletimizin bu seçimlerde de demokratik tavrını ortaya koymada tüm dünyaya örnek olacağına canıgönülden inanıyorum."
ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 18 Haziran'ın ÖSYM sınavları ile çakışması, Hac dönemine denk gelmesi ve okulların tatile girmesiyle milyonların yollara düşmesi nedeniyle seçim tarihinin 14 Mayıs'a alındığını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. AK Parti'ye adaylık başvurusu yapmak isteyenlere bir şart koşan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, seçim kampanyasında müzik kullanılmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.


#Mustafa Şentop
#seçim
#cumhurbaşkanı erdoğan
#tbmm
1 saat önce
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TBMM Başkanı Şentop: Aziz milletimiz seçimlerdeki demokratik tavrını ortaya koymada yine dünyaya örnek olacak
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