TBMM Başkanı Mustafa Şentop
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın, karara ilişkin tweetini alıntılayarak,
"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, Meclisimiz ve tüm siyasi partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin Türk demokrasi tarihine geçecek yüksek bir katılımla sandığa gitmesini temenni ediyor, aziz milletimizin bu seçimlerde de demokratik tavrını ortaya koymada tüm dünyaya örnek olacağına canıgönülden inanıyorum."
ifadelerine yer verdi.
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TBMM Başkanı Şentop: Aziz milletimiz seçimlerdeki demokratik tavrını ortaya koymada yine dünyaya örnek olacak
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