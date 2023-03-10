|
Reklam
Reklam
Gündem

YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili takvimi açıkladı. Yener "Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs’ta sandığa gidilecek." dedi.

15:43 . 10/03/2023 Cuma
Diğer
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener (solda)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener (solda)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili takvimi açıkladı.

İkinci tur 28 Mayıs'ta

Yener, konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmer Yener
"Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir.14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçiminde, kamu görevlilerinin istifasına yönelik süreç bugün başlanmış olup 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir."
açıklamasını yaptı.

YSK'nın seçim takvimini 21 Mart'ta başlatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak.

Cumhurbaşkanı adayı olan kamu görevlileri ile belediye başkanlarının ise 16 Mart Perşembe saat 17.00'e kadar istifa etmeleri bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener
Yüksek Seçim Kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 18 Haziran'ın ÖSYM sınavları ile çakışması, Hac dönemine denk gelmesi ve okulların tatile girmesiyle milyonların yollara düşmesi nedeniyle seçim tarihinin 14 Mayıs'a alındığını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. AK Parti'ye adaylık başvurusu yapmak isteyenlere bir şart koşan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, seçim kampanyasında müzik kullanılmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

#Yüksek Seçim Kurulu
#Seçim
#14mayıs
2 saat önce
default-profile-img
YSK seçim takvimini açıkladı
İsveç'te Paludan hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Erbakan'ın kemikleri sızlıyor
Başkan Aşkın Tören deprem bölgesindeki mesaisinde 1 ayı geride bıraktı
ABD'de işsizlik oranı arttı
AFAD lodos dolayısıyla vatandaşları uyardı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.