YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener (solda)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili takvimi açıkladı.
İkinci tur 28 Mayıs'ta
YSK'nın seçim takvimini 21 Mart'ta başlatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak.
Cumhurbaşkanı adayı olan kamu görevlileri ile belediye başkanlarının ise 16 Mart Perşembe saat 17.00'e kadar istifa etmeleri bekleniyor.