TBMM Başkanı Şentop: Henüz meclise fezleke gelmedi

Halk TV'de ilginç çıkış: Dağa çıkanların teslim olması için aileler aranmamalı

Terör örgütü PKK'ya katılanların ailelerine ulaşarak çocuklarının teslim olması için görüşme yapılması uygulaması Halk TV'de hedef alındı. Konuk Ayşen Şahin '18 yaşını geçen kimse reşittir dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalıdır' ifadelerini kullandı.

