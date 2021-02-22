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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Henüz meclise fezleke gelmedi

Kobani soruşturması kapsamında HDP’li 9 isim hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, henüz TBMM'ye fezlekelerin gelmediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP’li 9 kişi hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlamıştı.

9 HDP’liye Kobani fezlekesi
GÜNDEM
9 HDP’liye Kobani fezlekesi

Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden “azmettirici” sıfatıyla sorumlu tutulan 9 HDP’linin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Şentop: Fezlekeler TBMM'ye gelmedi

Fezlekelerin Meclis'e ulaşıp ulaşmadığına yönelik gazetecilerin sorusuna yanıt veren Şentop, "Henüz TBMM'ye ulaşan fezleke yok" dedi.

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