TBMM Başkanı Şentop: Henüz meclise fezleke gelmedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP’li 9 kişi hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlamıştı.
Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden “azmettirici” sıfatıyla sorumlu tutulan 9 HDP’linin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
Şentop: Fezlekeler TBMM'ye gelmedi
Fezlekelerin Meclis'e ulaşıp ulaşmadığına yönelik gazetecilerin sorusuna yanıt veren Şentop, "Henüz TBMM'ye ulaşan fezleke yok" dedi.