TBMM Başkanı Şentop İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Meclis'te bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşme sonrası açıklama yapılmadı

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Soylu'ya yazı göndermişti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir yazı göndermişti.

Yazıda, hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis başkanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmişti.

'Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin zan altında bırakılmaması' gerektiği ifade edildi.

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili yazı