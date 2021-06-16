Gündem TBMM Başkanı Şentop İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, yarım saat sürdü. Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili Bakan Soylu'ya bir yazı göndererek, tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis'e gönderilmesi gerektiğini belirtmişti.

Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü
Meclis'teki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Meclis'te bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşme sonrası açıklama yapılmadı

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Soylu'ya yazı göndermişti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir yazı göndermişti.

Yazıda, hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis başkanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmişti.

'Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin zan altında bırakılmaması' gerektiği ifade edildi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili yazı
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili yazı

TBMM Başkanı Şentop: Kılıçdaroğlu haysiyetsizce bir iftirada bulundu
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop: Kılıçdaroğlu haysiyetsizce bir iftirada bulundu
Abone Ol Google News
Baküde büyük hayal kırıklığı

Bakü'de büyük hayal kırıklığı

​A Milli Takımımız son 16 umutlarını mucizelere bıraktı.
Vatandaş aşıya koştu

Vatandaş aşıya koştu

​Aşı kuyruğu akşam da devam etti.
MHPli Büyükatamandan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğluna: YPGli kardeşlerine Kandildeki gizli ortaklarına seslen

Zor da olsa <br>bir ihtimal var

Zor da olsa
bir ihtimal var

A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Madrid'de flaş ayrılık

Madrid'de flaş ayrılık

​Real Madrid efsanesi kulüpten ayrıldığını açıkladı.

​ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Günlük aşılama tam gaz devam ediyor.

​Bakanlık güncel vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu.

​Bakan Koca'dan toplumsal bağışıklık vurgusu.

Bursa'da korkutan görüntü

Bursa'da korkutan görüntü

Siyah olarak Marmara'ya akıyor.
FBI mafyayı tuzağa düşürdü

FBI mafyayı tuzağa düşürdü

Binlerce mafya üyesi mesajlaşma uygulaması ile yakalandı.

Limitler açıklandı

Limitler açıklandı

Süper Lig'de harcama limiti en yüksek takım Galatasaray oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.