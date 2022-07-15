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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programına katıldı. Dünyanın hiçbir yerinde darbecilerin doğrudan halkla çatışmak istemeyeceğini belirten Şentop, "Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı" dedi.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programına katıldı.

Şentop'un açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

''15 Temmuz darbe girişiminin seyrini, o gece yaşananları teferruatlarıyla biliyoruz. Asıl üzerinde durulacak husus, hain girişimin sebepleridir. Tarihin belli dönemlerinde dönüşümün hızlandığına şahit oluruz. Dünya sisteminin yeniden tanzim edildiği küresel ve bölgesel düzeyde belirleyici tasarımların geçekleştiği böyle bir dönemde bazı güçler için Türkiye'nin ekonomik siyasi ve kültürel düzeyde etkili ve iddialı bir aktör olarak öne çıkması tehdit olarak görülmektedir.

Köhnemiş yaklaşıma göre Türkiye, teknoloji değil şeftali üretmesi gereken, askeri önemi tampon bölge olmaktan ibaret bir ülke olarak kalmalıdır. Türkiye'den kabuğuna çekilip, güvenlik önceliklerini ihmal etmesini beklemek Türkiye'nin rıza göstermeyeceği bir dayatmadır. Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız emin olsunlar ki Türkiye, güvenliğini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir.

''TÜRKİYE BU HAİN TERTİBİ BOŞA ÇIKARDI''

Türkiye, bu hain tertibi boşa çıkardığı son 6 yılda pek çok atılım gerçekleştirmiştir. Terörü diplomasi yöntemi olarak kullanmak isteyenlerin FETÖ'nün de açık veya gizli hamisi olduğu bugün artık çok daha net olarak görülmektedir.

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Türkiye'nin 1956'da başlayan enerjide bağımsızlaşma çalışmaları 60 yıl kesintiye uğramıştır. Hayati önem taşıyan yerli enerji kaynaklarını keşfetme çabasının hain yapıların tasfiyesinden sonra netice verdiği açıkça görülmektedir.

15 Temmuz'un gerekçeleri arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarında ısrarcı olması da yer almaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi aracılığıyla Türkiye'nin çekilmek istendiği etkisiz politik çizgiyi savunarak bu darbeye karşı olmak mümkün değildir. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin bölgesinde etkisizleştirilmesine yönelik tehdittir.''

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