TBMM Başkanı Şentop: Yeni Anayasa fikrine karşı çıkan yaklaşım yapıcı bir yaklaşım değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk temaslarının ikinci gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Açıklamalarında yeni anayasa düzenlemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şentop yeni Anayasa konusunun Türkiye’de 1982’den beri tartışıldığını, zira 1982’de yürürlüğe giren anayasanın yapılış şekliyle ilgili ciddi problem olduğunu kaydeden Şentop, bu anlamda bir meşrutiyet tartışması bulunduğunu vurguladı.

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Anayasa ile ilgili zaman içinde birçok değişiklik de yapıldığını aktaran Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son biliyorsunuz hükümet sistemiyle ilgili 16 Nisan 2017’de referandumla gerçekleşen bir değişiklik yapıldı, fakat tam anlamıyla anayasa tartışmaları sona ermedi Türkiye’de. Bu tartışmaların sona ermesi kanaatimce milletin oylarıyla seçilmiş, yani olağan seçimle seçilmiş, sandıktan çıkmış bir meclisin yeni bir anayasa yapmasıdır. Değişiklikler yapılmış olmakla beraber dediğim gibi yeni bir paradigmayla bir anayasa yapılmasıdır. Bu çok zaman dile getirildi.

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60 civarında madde üzerinde tam mutabakat sağlandı

Bununla ilgili bir teşebbüs 2011 yılında yapılan 24 Haziran seçimlerinden sonra da olmuştu. 12 Haziran seçimlerinden sonra da olmuştu. Bir uzlaşma komisyonu oluşturulmuştu. Ben de o zamanlar AK Parti’yi temsil eden üç kişiden birisiydim. İki yıldan fazla bir zaman yeni anayasa ile ilgili çalışmalar yapıldı. 60 civarında madde üzerinde tam mutabakat sağlandı. Fakat bunun tamamlanması mümkün olmadı. Dolayısıyla yeni anayasa konusundaki beklentiler, heyecanlar orada kaldı."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden bu perdenin açılmasını ve Türkiye’yi uzun yıllardır meşgul eden bir meselenin bir şekilde nihayete erdirilmesini arzu eden bir adım attığını kaydeden Şentop, şunları kaydetti:

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"Ben daha önce de bu çalışmaların içerisinde bulunmuş birisi olarak, bundan büyük bir heyecan duyduğumu ifade etmek isterim. Bunu yapabilir mi Türkiye? Yapabilir. Samimiyetle yaklaşmak lazım. Dayatmacı yaklaşımlar doğru değil. Daha önce de bunlar oldu. Yani 60 maddede anlaşmışız, fakat işte bir parti ’5 tane madde var, 10 tane madde var, onlar da benim önerdiğim maddeler, bunlar olmazsa diğer 60’ı da reddediyorum’ derse, bu şekilde anlaşma mümkün olmaz.

OYNAT 01:49 Numan Kurtulmuş’tan 'yeni anayasa' vurgusu: Biz reform dedikçe birileri telaşa kapılıyor AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yeni anayasayla ilgili açıklamalarına ilişkin, 'Biz reform dedikçe birileri telaşa kapılıyor. Çünkü onların reformdan anladıkları AK Parti döneminde hangi ileri adımlar atıldıysa bunların geri alınarak eski döneme geri gidilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisinin reformu, Türkiye'de millet adına kazanılmış bütün hakların ortadan kaldırılmasıdır. Türkiye gündeminde önemli bir meselemiz de yeni, kapsamlı, demokratik, ileri ve Türkiye'nin bütün kesimlerinin 'İşte benim anayasam' dediği yeni bir anayasayı yapabilmektir. Ancak bu anayasa bir partinin anayasası olmaz. Bu anayasanın bütün toplumun anayasası olması gerekir. Onun için bunları tabii ki müzakereye açacağız. Yapabildiklerimizi yapmaya gayret edeceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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Yeni anayasa fikrine karşı çıkan yaklaşım yapıcı bir yaklaşım değil.

Anlaşmayı esas alan, ayrışma noktalarını değil de anlaşılan noktaları öne alan, onlar üzerinde yoğunlaşan bir yaklaşımla farklı formüllerle Türkiye yeni bir anayasa yapabilir. Ben bu konuda ümitli olduğumu söylemek isterim. Ama daha baştan samimiyet sorgulayan, niyet okumaya kalkışan, gündem geldiydi, gündem gittiydi gibi bazı çok kenar tartışmalarla bu yeni anayasa fikrine karşı çıkan yaklaşım yapıcı bir yaklaşım değil. Yapıcı bir yaklaşım olursa yeni anayasa konusunda adım atılabilir, mesafe alınabilir."

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