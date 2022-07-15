TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz mesajı: Bu destan nesilden nesile anlatılacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit olduğu darbe girişimiyle ilgili siyasilerden mesajlar art arda gelmeye devam ediyor. TBMM Başkanı Mustaf Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece.."

"Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına, canı pahasına sahip çıkan Aziz Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır. İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."

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