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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz mesajı: Bu destan nesilden nesile anlatılacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Şentop mesajında, "Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına, canı pahasına sahip çıkan Aziz Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Şentoptan 15 Temmuz mesajı: Bu destan nesilden nesile anlatılacak
​TBMM Başkanı Mustafa Şentop

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit olduğu darbe girişimiyle ilgili siyasilerden mesajlar art arda gelmeye devam ediyor. TBMM Başkanı Mustaf Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece.."

"Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına, canı pahasına sahip çıkan Aziz Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır. İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."

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