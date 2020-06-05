TBMM Başkanı Şentop'tan 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin konuştu. Şentop, yargı paketlerini ve infaz düzenlemelerini beklediklerini belirterek "Normal şartlarda dünkü isimlere onlar da eklenecekti ve 5 ismin milletvekilliği düşecekti" diye konuştu. Şentop, CHP'nin Anayasa kitapçığı ile protestosuna da "Onu okumalarını tavsiye ederim kendilerine; ellerinde gezdirmesinler. Bir de sağa sola bırakmasınlar. Açıp okusalar iyi olur" ifadeleriyle yanıt verdi.

Haber Merkezi 05 Haziran 2020, 13:47 Son Güncelleme: 05 Haziran 2020, 13:54 AA