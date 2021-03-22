TBMM Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık açıklaması: Bu kadar çok fezleke olması çok vahim bir tablo TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 22 Mart 2021, 21:23 Son Güncelleme: 22 Mart 2021, 22:17 AA