TBMM Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık açıklaması: Bu kadar çok fezleke olması çok vahim bir tablo

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınması
TBMM İçtüzüğünün 170. maddesi, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir.
Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum.
İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil.
Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni baştan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, yeni sisteme göre gerekiyor.
Ayrıntılar birazdan...