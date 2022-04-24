Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem TBMM Başkanı Şentoptan HDPli Paylanın 1915 provokasyonuna tepki
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifine sert tepki gösterdi. Şentop, "Bu konu ile ilgili defalarca konuştuk. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaret ve destekle olur. Onu iade ettik. Zira TBMM’de bize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kllandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentoptan HDPli Paylanın 1915 provokasyonuna tepki
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Törende yaptığı konuşmada; HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarına ilişkin “Ermeni soykırımının tanınması” yönünde verdiği kanun teklifi hatırlatan Şentop; Paylan'ın teklifine tepki gösterdi.

Şentop şunları söyledi; "Değişiklik teklifini iade etmek için hukuki gerekçelerimiz de mevcut zaten. Böyle bir iddianın dile getirilmesinin milletimizi derin şekilde üzeceğini ifade ediyor bu karar. Teklif cuma günü akşam saatlerinde verilmiş.

"İYİ NİYETLİ BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Şu anda hukuken verilmiş bir teklif yoktur. Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyle metnin içeriği ile ilgili hukukçuların çalışmalarıyla ortaya çıkabilir. Milletimize hakaret eden her türlü hareketin karşısında oluruz, buna geçit vermeyiz. Böyle bir davranışın iyi niyetli davranış olmadığını, provokasyon olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaret ve destekle olur. Onu iade ettik. Zira TBMM’de bize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ PAYLAN'IN TEKLİFİ İADE EDİLMİŞTİ

HDP'li Garo Paylan, kanun teklifini, dün mesai bitimine yakın TBMM Başkanlığına sunmuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi
OYNAT 00:49
HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi
HDP, her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandalarına başladı. HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Paylan, 'Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu' diye konuştu.

AK Parti'den HDP'li Paylan'a '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir
GÜNDEM
AK Parti'den HDP'li Paylan'a '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir

HDP'li Paylan'ın 1915 olayları ile ilgili skandal teklifi iade edildi
GÜNDEM
HDP'li Paylan'ın 1915 olayları ile ilgili skandal teklifi iade edildi

Bu kez müsilaj değil

Bu kez müsilaj değil

​Tüm sahil sarıya boyandı: Binlerce arı telef oldu.
Ölü sayısı 8e yükseldi

Ölü sayısı 8'e yükseldi

​Odessa'da yerleşim yerine füzeli saldırı.
İBBnin yeni aldığı metrobüsler 10 gün geçmeden ikinci kez arızalandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Nisan mesaj.

​Fransa cumhurbaşkanını seçiyor.

​İranlı kız çocuğunu burnundan ısırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.