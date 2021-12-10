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İSTANBUL

TBMM Başkanı Şentop'tan kritik temas: BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ve parlamento üyeleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Şentop, BAE ile olumlu gelişmelere katkı sunmak istediklerini vurgulayarak, "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri de son dönemde güçlü ve olumlu bir ivme yakalaması bizi memnun ediyor." dedi.

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Haber Merkezi İHA
TBMM Başkanı Şentoptan kritik temas: BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği 16. Konferansı’nda BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ve parlamento üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, TBMM Başkanı Şentop, ikili ilişkilerde geride bırakılan durgun dönemde bile ilişkilerin bir şekilde ilerlediğine işaret ederek, "Bizler Parlamentolar olarak bu olumlu gelişmelere katkı sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda BAE-Türkiye dostluk grubunun Dubai’de 23 Kasım’da yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiğini öğrendim. Bu temasların devamı olarak detaylı görüşmek için Parlamento üyelerimizin bir araya gelmesini faydalı buluyorum. Sizi Türkiye’ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"BAE İLE İLİŞKİLERİN İVME YAKALAMASI BİZİ MEMNUN EDİYOR"

TBMM Başkanı Şentop, toplantıda yaptığı konuşmada, “Pandemi süreci ilişkilerimizi olumsuz yönde etkiledi. Bu tür uluslararası platformların çalışmaları da bundan etkilendi. Fakat dünya durmuyor, dünya dönüyor. Olaylar hadiseler sorunlar devam ediyor. Tedbirlere riayet ederek toplanmamız gerekir diye düşündük. Bu bakımdan toplantıyı düzenledik. Faydalı olacağına inanıyorum. Halklarımız arasında sağlam dostluk üzerine inşa edilen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri de son dönemde güçlü ve olumlu bir ivme yakalaması bizi memnun ediyor. Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in 24 Kasım’da Türkiye’yi ziyareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşme içinde bulunduğumuz yeni dönemin en üst düzeyde tasdikini oluşturmaktadır. İkili ilişkilerimizde geride bıraktığımız durgun dönemde dahi, iki ülke halkı arasında sosyal toplumsal ve ticari bağlamın kesilmeksizin devam ettiğini memnuniyetle müşahede ettik. Bizler parlamento olarak bu olumlu ivmeye katkı sunmayı, parlamentolar arasındaki ilişkileri yeniden kuvvetlendirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

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