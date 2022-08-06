TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun telefonu: Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak

TBMM Başkanı Şentop, evinin önünde saldırıya darbedilen Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Şentop şu ifadeleri kullandı: "Evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak."

Evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.



Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum.



Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 6, 2022

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi. Emniyet, motosikletli iki saldırganın yakalanması için özel ekip oluşturdu.

REKLAM