Gündem TBMM Başkanı Şentoptan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaşa geçmiş olsun telefonu Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun telefonu: Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak

TBMM Başkanı Şentop, evinin önünde saldırıya darbedilen Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Şentop, "Evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Şentoptan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaşa geçmiş olsun telefonu: Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak
TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Şentop, evinin önünde saldırıya darbedilen Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Şentop şu ifadeleri kullandı: "Evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak."

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi. Emniyet, motosikletli iki saldırganın yakalanması için özel ekip oluşturdu.

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