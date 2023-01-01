TBMM Başkanı Şentop’un mesajı İSİPAB’ı harekete geçirdi: İsveç tepkisinde Türkiye vurgusu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği(İSİPAB) Dönem Başkanı olarak yayınladığı kınamanın ardından İslam dünyasından güçlü bir ses de İSİPAB’dan yükseldi.
17:28 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
İslam ülkelerinin ortak parlamenter platformu olan İSİPAB’ın Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Niass, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kur'an-ı Kerim'in yakılması eyleminin tüm Müslümanlara karşı bir meydan okuma niteliği taşıdığına dikkat çekerken, İSİPAB dönem Başkanı olarak özellikle TBMM’ye karşı özel bir meydan okuma anlamına geldiğini vurguladı. İSİPAB Genel Sekreteri,
“Bu iğrenç eylemin failleri, bu eylemi, geçmişte ve günümüzde bu hak dine yaptığı hizmetlerden hiçbir Müslüman'ın habersiz olmasının mümkün olmadığı Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir”
dedi.
İSİPAB Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Niass, açıklamasında , Müslümanların duygularına yönelik provokatif eylemi, İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefretin en üst seviyesi olarak niteledi.
Bu çirkin eylemin faillerinin cezalandırılması gerektiğini ve İsveç makamlarının bu suçlulara karşı caydırıcı tedbirler almaması halinde tüm sorumluluğun kendilerine ait olacağını vurgulayan Genel Sekreter, Müslümanların kutsalı olan Kur'an-ı Kerim'e dokunulmasının asla kabul edilmeyeceğini vurgulayarak,
“Bu iğrenç eylemin failleri, bu eylemi, geçmişte ve günümüzde bu hak dine yaptığı hizmetlerden hiçbir Müslüman'ın habersiz olmasının mümkün olmadığı Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir. Bu eylem tüm Müslümanlara bir meydan okuma teşkil etmekle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda Birliğin başkanı olması nedeniyle, İSİPAB’a karşı özel bir meydan okuma anlamına gelmektedir”
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