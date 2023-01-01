TBMM Başkanı Şentop’un mesajı İSİPAB’ı harekete geçirdi: İsveç tepkisinde Türkiye vurgusu

“Bu iğrenç eylemin failleri, bu eylemi, geçmişte ve günümüzde bu hak dine yaptığı hizmetlerden hiçbir Müslüman'ın habersiz olmasının mümkün olmadığı Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir. Bu eylem tüm Müslümanlara bir meydan okuma teşkil etmekle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda Birliğin başkanı olması nedeniyle, İSİPAB’a karşı özel bir meydan okuma anlamına gelmektedir”